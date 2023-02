«Du rêve à la réalité»: une nouvelle chanson pour les 20 ans de «Star Académie»

Pour marquer le 20e anniversaire de la première édition de Star Académie, des Académiciens se sont retrouvés à l’initiative de Suzie Villeneuve pour enregistrer la chanson Du rêve à la réalité, qui s’accompagne d’un clip et d’entrevues sur la chaîne YouTube de la chanteuse et entrepreneure.

Il y a deux décennies, le 16 février 2003, la compétition musicale faisait son apparition dans la grille de TVA, devenant un véritable phénomène et une pépinière pour dénicher de nouveaux talents vocaux.

Le vainqueur de cette première cohorte, Wilfred LeBouthillier, aujourd’hui âgé de 44 ans, fait partie de ce projet, sur lequel se mêlent aussi les voix de ses amis François Babin, Jean-François Bastien, Émily Bégin, Maritza Bossé-Pelchat, Dave Bourgeois, Pascal Nguyen Deschênes, Élyse Robineault, Martin Rouette, Suzie Villeneuve et Marie-Élaine Thibert.

C’est Suzie Villeneuve qui, en novembre dernier, a eu l’idée de réunir ses camarades de

Star Académie pour chanter avec eux à l'occasion du 20e anniversaire du télé-crochet. Elle a composé les paroles et la musique (avec Guy Tourville) de Du rêve à la réalité, pièce célébrant l’amitié qui s’est tissée à travers cette incroyable expérience. La chanson, un nouveau ver d’oreille qui demeure en tête au même titre que la chanson-thème de 2003, Et c'est pas fini, est disponible sur les plateformes d’écoute en continu et elle tournera assurément sur les ondes des radios commerciales.

«La chanson sert à dire merci au public, car les gens ont fait en sorte que cette expérience-là, complètement folle, a changé notre vie», a dit Suzie Villeneuve en entrevue avec l'Agence QMI.

Le clip, qui comprend des images d’archives et des captations faites durant l’enregistrement de la chanson au Studio Tangerine, à Montréal, est accessible sur la chaîne YouTube de Suzie Villeneuve, où les curieux pourront également visionner différentes entrevues.

Absence de Marie-Mai et d’Annie Villeneuve

Deux Académiciens de la première saison manquent toutefois à l’appel, soit Marie-Mai et Annie Villeneuve, la sœur jumelle de Suzie.

«Marie-Mai et Annie ont choisi de ne pas être là pour des raisons qui leur sont propres, je n’en ai même pas à vous donner, c’est une question de choix de carrière. Tout le monde a reçu l’invitation», a dit Suzie Villeneuve qui, pendant l’entrevue, tenait dans ses bras son fils Édouard, né il y a bientôt huit mois.

La chanteuse et entrepreneure, qui est en train d’écrire un nouvel album et qui poursuit la tournée du spectacle Un certain souvenir dédié aux grands succès de Michel Louvain, a quitté Star Académie de son propre chef après cinq semaines passées à l’Académie, un choix qu’elle assume.

«Je n’ai jamais regretté. En fait, j’ai regretté une fraction de seconde quand je les ai vus partir à Vegas en jet privé la semaine d’après pour voir Céline Dion. Je me cherchais beaucoup, mais la vie m’a donné l’opportunité de faire des choix et aujourd’hui, je réalise que cette expérience a été la plus riche humainement parlant. Et c’est beaucoup plus clair [...] pourquoi je ne me sentais pas bien. L’entrevue sur ma chaîne YouTube va peut-être apaiser justement ce côté dramatique que les gens ont reçu à l’époque.»

Elle a mis la musique de côté pendant des années, avant de revenir à l’avant-scène en participant à la 8e saison de La Voix. Elle s'est alors hissée jusqu’en finale dans l'équipe de Garou. Depuis, les projets s’enchaînent pour celle qui célébrera son 40e anniversaire de naissance en mai prochain.

Le spectacle-conférence de Suzie Villeneuve est aussi disponible sur son site. Elle a de plus lancé l’automne dernier son premier livre, De la tête au cœur.