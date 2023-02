Fraudes financières: les jeunes plus vulnérables

Bien que de nombreuses arnaques visent les personnes âgées, les jeunes sont plus souvent victimes de fraude financière, selon un récent sondage mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

• À lire aussi: Première année rentable pour Airbnb qui a réalisé une saison des fêtes record

• À lire aussi: Pénurie de main-d'œuvre: hausse des salaires, mais avec certains bémols

En effet, 63 % des jeunes de 18 à 34 ans ayant participé au sondage ont avoué avoir été victime de fraude au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre descend considérablement chez les 35 à 54 ans (39 %) et chez les 55 ans et plus (31 %).

Mais pourquoi ce groupe d’âge est-il plus vulnérable? La réponse est simple: les jeunes sont plus enclins à utiliser les services en ligne.

«Le recours aux services en ligne et aux appareils personnels dans la vie de tous les jours devient monnaie courante, surtout chez les jeunes, d'où l'importance, plus que jamais, de protéger ses renseignements financiers personnels. Plus on va sur le Web, plus on prête le flanc aux arnaques. Une grande prudence est donc de mise», a ainsi souligné Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada.

Plus de quatre personnes sur cinq (78 %) effectuent leurs opérations bancaires en ligne. Or, seulement 42 % reçoivent une notification lorsqu’une transaction est effectuée sur leur carte bancaire.

«Malgré les mesures prises par les banques canadiennes pour nous informer et nous protéger, il reste difficile de savoir qui se cache derrière l'écran. Beaucoup d'escrocs usent de tactiques d'usurpation d'identité afin de voler de l'argent ou des renseignements personnels», a ajouté Mme Thompson.

La popularité des achats en ligne entre également en ligne de compte puisque les jeunes de 18 à 34 ans (35 %) sont plus enclins à faire des achats importants sur internet que les 55 ans et plus (18 %). Ainsi, ils sont presque deux fois plus susceptibles de se procurer des électroménagers, des vacances ou même des véhicules sur le Web.

Le coup de sonde a été fait en ligne du 3 au 5 janvier 2023 par Ipsos pour le compte de CPA Canada. Au total, 2005 Canadiens ont participé au sondage.