Jennifer Lopez et Ben Affleck scellent leur amour avec des tatouages

Jennifer Lopez a fêté la Saint-Valentin mardi en partageant des photos des tatouages qu'elle et Ben Affleck se sont fait faire.

Mardi, la chanteuse a publié un hommage à son mari sur Instagram, partageant des photos anciennes et plus récentes. La star de 53 ans a écrit en légende : «Engagement (emoji du signe infini) Joyeuse Saint-Valentin mon amour (emoji de cœur)... #L'EngagementEstSexy #NousAvant #NousMaintenant #MoiMaintenant.»

Le tatouage de la chanteuse, sur le côté gauche de son torse, représente un symbole de l'infini avec «Jennifer» et «Ben» écrits sur les boucles. Une flèche, représentant sans doute la flèche de Cupidon, traverse le design.

Le tatouage de Ben Affleck est similaire à celui de sa femme, deux flèches se croisant au centre et une ficelle les liant. Les initiales «J» et «B» sont nichés entre les flèches.

Les photos qu'il a partagées illustrent leur première relation de 2002 à 2004 et leur nouvelle relation.

Les deux stars ont repris contact début 2021 et se sont fiancées pour la deuxième fois en avril 2022, 20 ans après leurs premières fiançailles. Ils se sont mariés à Las Vegas en juillet avant d'organiser une grande cérémonie, en Géorgie, le mois suivant.

La chanteuse de Waiting For Tonight a annoncé à ses fans sur Instagram qu'elle publierait bientôt une édition spéciale Saint-Valentin de sa newsletter, On The JLo.