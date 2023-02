Khaly Amadou Thiam: un joyau venu du Sénégal

Le Sénégalais Khaly Amadou Thiam est débarqué à Montréal il y a un peu plus d’un an. Comme un cadeau tombé du ciel pour le Collège Ahuntsic.

L’athlète de 20 ans domine au Québec, dans la première division de la Ligue collégiale de basketball, si bien qu’il suscite beaucoup d’intérêt de la part de différentes universités, un peu partout au Canada, mais également aux États-Unis.

Le parcours menant Thiam à l’équipe du Collège Ahuntsic est inhabituel, alors que l’ancien joueur de soccer, qui mesure 6 pi. 6 po., n’avait jamais évolué dans une ligue de basketball organisée quand il a été recruté par l’établissement montréalais.

« Le football (NDLR le soccer) était toute ma vie, mais j’ai subi une blessure à un genou et petit à petit, durant ma rééducation, j’ai découvert le basketball, a raconté l’athlète. Je regardais des matchs de la NBA à la télévision et je me suis trouvé une vraie passion. J’ai dû m’entraîner vraiment fort pour devenir bon au football, tandis qu’au basket, sans vouloir me vanter, j’y ai trouvé une certaine facilité. »

Un scénario de film

Déménagé en décembre 2021 à Montréal, où vivait déjà son père, le jeune homme originaire de la ville religieuse de Tivaouane, près de Dakar, participait donc à la Ligue d’été de l’organisme communautaire « PACT de rue », en août dernier. L’arbitre du match Pierre Lumène, également adjoint à l’entraîneur chez les Aigles du Collège Ahuntsic, a alors flairé l’immense talent naturel de Thiam.

« J’ai immédiatement parlé à l’entraîneur-chef Watson Henry pour qu’il vienne voir ce joueur », s’enthousiasme encore Lumène.

« Ç’a complètement changé notre équipe, a enchaîné Henry. C’est le meilleur joueur de la ligue, d’après moi. Il travaille fort et c’est un kid qui apprend vite. Si on disait à quelqu’un que ce joueur n’avait jamais joué dans une ligue organisée auparavant, il ne nous croirait pas. »

La venue de Thiam a en effet modifié passablement le portrait de la formation du Collège Ahuntsic, qui présente une fiche de 14-5 cette saison. Preuve indéniable de l’utilité du Sénégalais, les Aigles ont perdu leurs trois derniers matchs en l’absence de Thiam, victime d’une vilaine blessure à un genou. L’Africain devrait toutefois être en mesure de revenir au jeu avant la fin du mois de février, moment où débuteront les éliminatoires.

Vanier au sommet

Grande puissance sur le circuit collégial, les Cheetahs du Collège Vanier (17-2) demeurent au sommet. Or, c’est Thiam et ses coéquipiers qui ont réussi à infliger à Vanier leur première défaite de la campagne, en novembre, tandis que le Collège Jean-de-Brébeuf (16-3) a réussi à arracher l’autre gain, le 3 février.

« Au début de la saison, on voulait finir dans les six premiers au classement, mais plus la saison avance, plus l’objectif de gagner est présent », notait Henry, avant la blessure de son protégé.

Forcément, l’absence de Thiam a modifié les plans. Or, le Collège Ahuntsic croit toujours à la possibilité de remporter un premier championnat québécois dans la meilleure des divisions depuis 2011-2012.

« On veut aller le plus loin possible, mais il faut y aller pas à pas », a reconnu Thiam.

Rêver à la NBA

Sur une note personnelle, Thiam ne demande qu’à poursuivre sa progression, si bien qu’il se surprend lui-même à rêver d’atteindre un jour la NBA.

« J’y rêve plus que jamais », a-t-il noté.

Déjà dominant en défensive notamment sous le panier, avec 182 rebonds en 16 matchs, le Sénégalais espère peaufiner son jeu à l’attaque. Si Thiam a grandi davantage en suivant les exploits du joueur de soccer Sadio Mané plutôt que le joueur de basketball Gorgui Dieng, son rêve d’atteindre la NBA n’est peut-être pas si fou.

Rappelons d’ailleurs qu’il y a un joueur ayant atteint le plus haut niveau, il n’y a pas si longtemps, après avoir joué sur la scène collégiale au Québec. Karim Mané, un Québécois d’origine sénégalaise, avait ainsi porté les couleurs de Vanier, de 2017 à 2020, avant de participer à une dizaine de rencontres avec le Magic d’Orlando durant la saison 2020-2021.

Le Français Brice-Philippe Fandio, du cégep de Sherbrooke, est celui qui siège au premier rang dans les statistiques de la Ligue collégiale avec une moyenne de 18,3 points par match.