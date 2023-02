Difficultés qui pourraient coûter 24 millions $: la chute des prix du bois fait vaciller une entreprise d’ici

Moins d’un an après la mort de son fondateur, une entreprise forestière québécoise se retrouve au bord du précipice, victime de la chute des prix du bois et d’un investissement massif en Ontario.

Deuxième plus important créancier du Groupe Forex, le gouvernement pourrait perdre jusqu’à 23,8 millions $ dans la restructuration de l’entreprise.

« Le recul des conditions de marché [dans la deuxième moitié de 2022] s’est traduit par une grave détérioration de la situation financière de Forex, laquelle a été aggravée par un litige entre l’entreprise et ses actionnaires », a écrit Claudio Filippone, du cabinet comptable PwC, dans un rapport déposé en cour la semaine dernière.

« Par conséquent, Forex n’a pas été en mesure, depuis août 2022, de réunir son conseil d’administration, a poursuivi M. Filippone. Cette situation a nui à la capacité de la direction de prendre des décisions sur des projets à venir et à faire face aux difficultés du marché. »

Décédé à 90 ans

Forex a été fondée en 1957 par Jean-Jacques Cossette, un entrepreneur plus grand que nature mort en février 2022 à l’âge de 90 ans. Bon vivant, il a été propriétaire d’un jet privé Challenger de Bombardier, d’hélicoptères Airbus et d’un penthouse dans la Tour des Canadiens, à Montréal.

« Malgré toutes les embûches auxquelles il pouvait faire face, quand il avait une idée en tête, il continuait », a déclaré hier au Journal Yolaine Rousseau, petite-fille de M. Cossette, qui est aux commandes de Forex depuis sa mort.

L’entreprise compte aujourd’hui une dizaine d’actionnaires, dont des frères et des neveux de Jean-Jacques Cossette.

« Visions différentes »

« On est quand même des membres de trois générations différentes dans l’entreprise. [...] Dans le temps de mon grand-père, c’était simple, il n’y avait qu’une génération et tout le monde avait fait ça toute sa vie. Quand t’es rendu à trois générations, il y a des visions différentes pour l’avenir », a affirmé Mme Rousseau, sans vouloir entrer dans les détails.

Enthousiasmée par le bond des prix du bois dans la foulée de la pandémie, Forex a acquis en 2021 une usine à Wawa, dans le nord de l’Ontario, pour la convertir dans la production de panneaux de lamelles orientées (OSB). Ce projet de 250 millions $, dans lequel Forex a investi 90 millions $ jusqu’ici, a contribué à épuiser les liquidités de l’entreprise, a reconnu Yolaine Rousseau.

Pour la jeune dirigeante, la priorité est de préserver les quelque 350 emplois de Forex dans les installations d’Amos, de Ferme-Neuve, de Mont-Laurier et de Montréal, où se trouve le siège social de l’entreprise.

« L’objectif primordial présentement, c’est de maintenir les opérations et les emplois, a-t-elle insisté. Est-ce qu’il faut trouver des acquéreurs potentiels pour certaines usines ou pour l’ensemble des usines ? Trouver des investisseurs ? Toutes les options sont sur la table. »

FOREX, UNE LONGUE HISTOIRE

1957

Jean-Jacques Cossette fait construire une première scierie à Champneuf, en Abitibi.

1975

Forex s’associe au groupe français Le Roy pour établir une usine de panneaux particules à Val-d’Or.

1984

Cotée en Bourse depuis quelques mois, Forex connaît des difficultés financières.

1989

Profitant de la force du marché, Forex vend ses scieries.

1992

Forex revient dans l’industrie en achetant une scierie à Saint-Michel-des-Saints.

1993

Forex acquiert une usine de panneaux de lamelles orientées (OSB) à Saint-Michel-des-Saints, puis une autre à Chambord (1994).

1997

Forex inaugure une nouvelle usine de panneaux OSB près de Maniwaki.

1999

Forex vend ses actifs au géant américain Louisiana-Pacific pour 759 millions $, ce qui permet à la famille Cossette d’empocher environ 390 millions $.

2008

Forex revient une fois de plus dans l’industrie en acquérant une scierie à Ferme-Neuve, puis des installations à Mont-Laurier.

2015

Québec investit 18 millions $ dans la relance par Forex de l’usine de panneaux OSB Temlam d’Amos, un projet de 70 millions $.

2022

Décès de Jean-Jacques Cossette à Val-d’Or.

2023

Cumulant des dettes de près de 90 millions $, Forex se protège de ses créanciers.

Sources : Forex, Histoire forestière de l’Abitibi-Témiscamingue