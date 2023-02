L'actrice Raquel Welch décède à 82 ans

L'actrice Raquel Welch, qui a pavé la voie à plusieurs vedettes en devenant un sex-symbol à l'international, est décédée à l'âge de 82 ans.

La nouvelle a été confirmée par son gérant.

Mme Welch «est décédée paisiblement tôt ce matin après une brève maladie», a-t-il expliqué dans un communiqué transmis à l’AFP, sans plus de détails. Au cours de sa carrière, elle était apparue dans plus d’une trentaine de films, dont «Le Voyage Fantastique» et «Les Trois Mousquetaires»

On l’a aussi vu au tournant des années 2000 dans le populaire film «Blonde et légale».

Raquel Welch a aussi joué dans plusieurs séries américaines.

Mariée quatre fois, elle a eu deux enfants, Damon, né en 1959 et Tahnee, née en 1961.