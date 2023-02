Le fondateur de WallStreetBets poursuit Reddit en justice

Le fondateur de WallStreetBets, un forum populaire sur la plateforme Reddit qui avait emmené des milliers de boursicoteurs dans la frénésie des paris sur les actions hypervolatiles du type GameStop en 2020 et 2021, poursuit Reddit en justice pour rupture de contrat, selon le Wall Street Journal mercredi.

Jaime Rogozinski, créateur en 2012 du forum WallStreetBets, au cœur de l’engouement pour la saga des actions « meme » qui avait secoué la planète financière il y a trois ans, accuse Reddit de l’avoir chassé de son rôle d’animateur du forum.

M. Rogozinski qui a déposé une plainte auprès d’un tribunal fédéral de Californie, accuse aussi Reddit de l’avoir privé de ses droits liés à la création du nom du forum, indique le Wall Street Journal.

Reddit avait écarté M. Rogozinski de son rôle d’animation du forum en avril 2020 l’accusant de tenter de monétiser la communauté des participants, indique le journal. L’animateur y avait notamment fait la promotion d’un livre qu’il avait écrit sur les pratiques d’investissement des millenials, affirme encore le journal.

Interrogé par le Wall Street Journal, Reddit a estimé par la voix d’une porte-parole que ce procès était « futile » et constituait « une nouvelle tentative évidente » du plaignant de « s’enrichir lui-même ».

WallStreetBets compte à ce jour 13,6 millions de membres et demeure un des 50 plus importants forums de Reddit, mais son influence sur le marché boursier a fortement diminué.

Fin 2020 et en 2021, Wall Street avait été secouée par les flux d’achats de milliers de particuliers, étudiants et retraités, échangeant sur WallStreetBets et pariant contre des fonds spéculatifs sur des actions hautement volatiles comme celles du distributeur de jeux vidéo GameStop ou des cinémas AMC.