Le milieu du hockey est toxique, peste Isabelle Charest

La ministre du Sport Isabelle Charest estime que le milieu du hockey est toxique et qu’il serait fantastique si la Ligue de hockey junior majeure du Québec nommait une femme à la tête de son organisation. Les dirigeants de la LHJMQ devront maintenant s’expliquer devant les parlementaires.

Est-ce que le milieu du hockey est toxique ? «Je pense que oui», a répondu la ministre lors d’une mêlée de presse ce matin à l’Assemblée nationale. «C’est une situation collective, si ça s’est passé pendant des années et qu’il y a plein de monde qui ont vécu ces situations-là et qui n’ont jamais dénoncé et qui ne se sont jamais prononcés.»

Depuis lundi, une crise fait rage dans le hockey junior, à la suite de révélations liées à une culture d’initiations dégradantes visant les recrues et qui ont été dénoncées devant les tribunaux ontariens par de nombreuses victimes alléguées.

Trois ligues canadiennes juniors, dont la LHJMQ, sont visées par ces allégations. Des affidavits dénonçant des abus sexuels, des agressions et autres terribles sévices ont été rendus publics, choquant la classe politique et l’ensemble de la société civile.

D’ailleurs, la demande de Québec solidaire d’entendre la LHJMQ en commission parlementaire a été acceptée. Le premier ministre a indiqué que les parlementaires «on a besoin de plus d’explications.»

Courteau au courant?

Mercredi matin, sur les ondes du 98,5 à Montréal, le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, a affirmé qu’il n’a jamais entendu parler des «des situations barbares et dégoûtantes» comme celles qui ont été rapportées.

«Jamais personne ne m'a parlé d'une situation similaire à ça dans la Ligue junior majeure du Québec», a-t-il premièrement assuré.

Or, il a ensuite admis avoir été alerté par des «traditions» impliquant des joueurs séquestrés dans des autobus.

Il a également raconté que des recrûs étaient forcés à courir nus autour des arénas avec des biscuits dans les fesses et que le perdant devait ensuite manger les biscuits souillés. Le commissaire qui est en fonction depuis 1986 d’années avait aussi été informé d’histoire où il y avait abus d’alcool.

La ministre du Sport indique qu’elle «n’a pas été rassurée de ses explications».

«Ce matin, il dit qu’il n’est pas au courant, il dit qu’il est au courant de certaines choses qui à mon sens sont des situations dégradantes, de dire que des jeunes doivent se promener nus avec des biscuits, pour moi c’est déjà un signe qu’il faut agir», a-t-elle mentionné.

Une femme?

Elle estime que les choses tardent à changer dans la LHJMQ et qu’il serait «fantastique» qu’une femme soit nommée à la tête de l’organisation.

«Ça amènerait un regard différent. D’une part on aurait probablement plus de filles qui joueraient au hockey. Vous voyez, ces histoires-là, notamment par rapport à la bagarre, il n’y en a pas dans les ligues de fille. Ça amène un renouveau, une façon de penser différente, et je suis très favorable à ce qu’il y ait plus de filles et je travaille dans ce sens-là», a-t-elle.

Gilles Courteau a récemment annoncé qu’il cédera sa place en 2024.