Le réchauffement des eaux fragilise le «glacier de l’apocalypse» en Antarctique

Des eaux chaudes ont commencé à affaiblir certaines parties du glacier Thwaites, surnommé «glacier de l’apocalypse», empirant sa fonte accélérée par l’augmentation des températures, selon deux études publiées mercredi dans le Nature journal.

Thwaites, qui a la taille de la Floride, pourrait faire augmenter le niveau de la mer de près d’un mètre. Sa fonte déstabiliserait les autres glaciers aux alentours, ce qui a le potentiel d’ajouter trois autres mètres au niveau de la mer.

De nouveaux outils ont permis aux chercheurs d’aller étudier des secteurs du glacier qui étaient précédemment inatteignables.

Si les surfaces planes qui se trouvent sous le glacier résistent bien au réchauffement des eaux, des fissures profondes et des formations «en escalier» présentes sous le mastodonte de glace fondent beaucoup plus rapidement que prévu, rélèvent les chercheurs. Ces crevasses traversent la banquise et menacent la structure du glacier.

La fonte le long des fissures «pourrait devenir le principal déclencheur de l’effondrement de la banquise», écrivent les auteurs des études.

Le «glacier de l’apocalypse» a perdu 14 kilomètres de superficie depuis 1990. Il contribue à 4 % de la hausse annuelle du niveau de la mer.

En 2021, une étude montrait que la banquise pourrait se fracturer dans les cinq prochaines années. L’an dernier, les scientifiques ont déclaré que le réchauffement climatique forçait les parois du glacier de Thwaites à s’accrocher «par les ongles». Sa fonte pourrait s’accélérer dans les années à venir.

D'après les informations de CNN