Les résidus alimentaires de Québec détournés à Rivière-du-Loup depuis trois mois

Lancée il y a trois mois, la collecte des résidus alimentaires remporte un franc succès selon la Ville de Québec qui a toutefois dû rediriger la totalité de la matière à Rivière-du-Loup en raison de pépins au nouveau centre de biométhanisation de Québec.

Aucun biogaz n’a encore été produit à Québec. Les cinq réservoirs, d’abord remplis d’eau afin de tester leur étanchéité, ont tous dû être vidés pour effectuer des « retouches ». Ces réparations sont effectuées sous garantie par un fournisseur et seront finalisées dans les « prochaines semaines », assure-ton.

D’ici là, la biopulpe, produite à partir des résidus de table des citoyens de Québec, continuera d’être acheminée à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup. La Ville dit avoir mis en branle son « plan de contingence » mais elle minimise les impacts de ce détournement, bien que 800 tonnes de résidus aient déjà été expédiés dans le Bas-Saint-Laurent.

En point de presse mercredi, la Ville de Québec a rappelé à quel point le démarrage d’une usine de biométhanisation est une opération longue et complexe. La Ville de Rivière-du-Loup fournira à la Ville de Québec de l’inoculum (la flore bactérienne nécessaire au démarrage) pour ensemencer les réservoirs de Québec afin d’accélérer les délais de démarrage.

« C’est comme un gros estomac puis on met des bactéries dedans », a imagé la conseillère Marie-Josée Asselin.

« Continuez ! »

« Oui, on a un petit délai au démarrage mais tout ce que les gens récupèrent, ça ne s’en va pas à l’élimination, ça s’en va à Rivière-du-Loup. Le message qu’il faut envoyer, c’est : continuez ! », a insisté Mathieu Fournier, directeur de la section de la valorisation des matières résiduelles à la Ville de Québec.

La Ville se réjouit de « l’enthousiasme » de la population et dit avoir atteint jusqu’à présent un ryhme de croisière de 120 tonnes de résidus par semaine. Pas moins de 95 % des sacs sont récupérés. Le taux de rejet est extrêmement faible et la trieuse optique fait le boulot, a-t-on assuré. « À date, on est en haut de ce qu’on avait espéré pour la quantité », a ajouté M. Fournier.

Les sceptiques confondus

« On a vraiment des commentaires positifs des citoyens. Mêmes ceux qui étaient sceptiques au départ, nous mentionnent à quel point ils trouvent ça simples », se félicite Mme Asselin, ne regrettant pas d’avoir privilégié la collecte par sacs distinctifs mauves – à même le bac à ordures – au lieu d’une troisième collecte avec un bac brun.

La distribution de petits bacs et de sacs mauves en plastique se poursuit selon les échéanciers prévus dans les arrondissements. Jusqu’à présent, 47 % des foyers l’ont reçu. Les citoyens des arrondissements des Rivières (février), Beauport (mars) et La Cité-Limoilou (avril) le recevront prochainement.

Dans une deuxième phase, en 2023 et en 2024, la Ville implantera la collecte dans les commerces, institutions (comme les écoles) et industries.