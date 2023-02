Louis-Jean Cormier repart en tournée : «Je me sens coupable de partir tout seul»

Sur la route depuis le mois d’octobre, Louis-Jean Cormier revisite son répertoire dans le cadre d’une tournée en solo qui le mènera partout au Québec, et avec quelques concerts en Europe. Une formule qui permet d’entrer dans les mots et dans la poésie de l’auteur, compositeur et interprète de 42 ans.

« Lorsqu’il n’y a pas de cymbales et de guitares électriques, on est plus porté à écouter les mots. Cette formule permet plus aux gens d’entrer dans la poésie, ma vulnérabilité et mon univers. C’est un peu plus littéraire et poétique », a-t-il expliqué, lors d’un petit congé entre deux concerts.

Cette tournée, intitulée Les passages secrets 2, fait suite à celle d’une centaine de concerts qu’il avait faite en 2016 et 2017.

« J’aime la formule avec les musiciens et celle en solo. J’aime autant les deux. Ce sont deux choses qui se comparent difficilement. Plus ça avance, plus j’apprivoise et je développe cette formule en solo. Ça se passe vraiment bien », a-t-il dit, lors d’un entretien.

Louis-Jean Cormier est seul sur scène, comme un homme-orchestre, avec des percussions qu’il active avec ses pieds et des lignes de basses qu’il fait avec ses guitares.

« La question qui revient le plus souvent est celle où l’on me demande, après les spectacles, si j’utilise des bandes. Il n’y en a pas. Je fais tout tout seul. Avec des bandes préenregistrées, je me retrouverais prisonnier d’un carcan. C’est une belle liberté », a-t-il fait remarquer.

Sur les planches, il revisite son répertoire dans un décor et avec des projections. On retrouve des titres de Karkwa et de ses albums solos.

« Il y a vraiment de tout. Le spectacle est bâti comme un DJ set avec des chansons qui s’emboîtent les unes dans les autres. Les gens vont rentrer à la maison avec l’impression d’avoir entendu une seule chanson. La musique arrête très peu. Ça bouge et c’est dynamique », a-t-il précisé.

Yoga et étirements

Louis-Jean Cormier avoue qu’il sent un engouement plus fort dans cette formule que celle avec ses musiciens.

« J’ai la chance d’avoir un public très large. Les jeunes qui aiment ça se faire snapper dans la poêle avec les amplificateurs ouverts au bout viennent et aiment ça revenir pour le spectacle solo. Le public plus vieux vient pour s’asseoir et passer un moment qui est plus vers Richard Desjardins que vers AC/DC. En solo, tu es uniquement avec le monde. L’expérience est plus enveloppante pour tous et chacun », a-t-il indiqué.

Il a tout de même une bonne pensée pour les musiciens qui ne sont pas de cette série de spectacles.

« Je me sens mal, en tant que chef d’entreprise, pour mon band. Je me sens coupable de partir tout seul. Il y a, lorsqu’on est plusieurs, plus de partys après les concerts. Cette formule en solo est plus éreintante physiquement. C’est beaucoup de yoga et des étirements », a-t-il fait savoir.

Pour cette tournée, Louis-Jean Cormier va donner cinq prestations dans de petites salles à Bruxelles en Belgique, à Genève en Suisse et à Lignière, Lyon et Paris, en France.

« J’y vais toujours chaque année pour quelques dates. Je me trouve un peu paresseux, de ne pas y aller plus souvent, mais en même temps, je ne le suis pas parce que j’ai un horaire vraiment chargé ici au Québec. Cette formule me permet de le faire facilement. J’aimerais, un jour, y débarquer avec le grand déploiement et la gang. Mon spectacle en solo me permet d’aller chercher le public un par un et avec le bouche-à-oreille », a-t-il dit.

Envie de nouveauté

Cette tournée, avec quelques dates en solo dans des festivals, marque la fin d’un cycle. Celui des albums lancés en 2020 et 2021, Quand la nuit tombe et Le ciel est au plancher.

« Je travaille sur des projets dont je ne peux pas parler », a-t-il mentionné.

Louis-Jean Cormier a envie de nouveauté. Il évoque l’idée d’un pied-à-terre en Europe afin d’être plus présent. Il en a parlé à sa famille et à son entourage.

« J’aimerais développer des collaborations, écrire pour des artistes européens et réaliser des albums là-bas. J’ai envie de voir jusqu’où je peux exploiter mon talent. La Belgique pourrait être une belle porte d’entrée », a-t-il lancé.

Concernant un prochain album, l’auteur, compositeur et interprète indique qu’il est trop tôt.

« Les idées fusent. J’ai comme l’impression que je vais trouver, au cours des prochains mois, mon espèce de rampe de lancement. J’aimerais bien aller m’isoler quelque part, peut-être même à l’extérieur de la franco-phonie, pour écrire. Ça pourrait être en Espagne ou en Scandinavie. Je lance ça comme ça, mais j’aimerais ça », a-t-il dit.

Louis-Jean Cormier sera en spectacle les 23 et 24 février au Théâtre Outremont à Montréal. Les dates de la tournée Les passages secrets 2 sont disponibles sur son site.