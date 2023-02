Mike Hoffman décrit la période des transactions comme une simple date sur un calendrier

Mike Hoffman n’a rien d’un maître du jeu défensif, il n’a pas souvent le nez dans le trafic, mais quand il se retrouve dans un bon état d’esprit, il peut noircir une feuille de pointage.

Rayé de la formation le 12 janvier contre les Predators au Centre Bell et deux jours plus tard contre les Islanders à Long Island, Hoffman a replacé sa saison sur les rails avec neuf points (2 buts, 7 passes) à ses onze derniers matchs depuis ce purgatoire.

Hoffman a trouvé sa niche à l’aile aux côtés de Kirby Dach et d’Evgenii Dadonov. Sur papier ce trio n’avait rien de prometteur, mais Dach a trouvé une façon d’animer ses deux énigmatiques ailiers.

« Avec les blessures à certains joueurs, j’obtiens plus de responsabilités, a noté Hoffman. Il y a aussi une belle complicité au sein de notre trio. Quand tu te déplaces d’un trio à l’autre, ça devient plus difficile de créer des liens. Nous misons sur de la stabilité. »

Martin St-Louis a aussi insisté sur la notion de la stabilité pour décrire le réveil du numéro 68.

« Je dirais que c’est similaire à Dadonov. En début de saison, nous avions plusieurs attaquants. Il n’avait pas la chaise qu’il aimerait avoir. On se retrouve dans une situation où il y a plus de stabilité pour lui. Il joue avec les mêmes joueurs au sein de son trio et il obtient sa place en avantage numérique. Il se sent bien durant les matchs. Il nous donne du bon hockey. »

Comme Noël

À un peu plus de deux semaines de la date limite des transactions, Hoffman n’a rien d’un joueur trop nerveux.

« Je veux toujours faire de mon mieux, je dois bien jouer, mais je dois surtout aider mon équipe, a-t-il précisé. Il y a des gens qui deviennent nerveux à l’approche de la date limite des échanges, mais quand tu as plus d’expérience, tu sais qu’il s’agit d’une date comme une autre pendant l’année. Tu sais pendant une saison quand tu t’approches de Noël et c’est la même chose avec la date limite (3 mars). »

Avec un salaire de 4,5 millions sur le plafond salarial pour une autre saison (2023-2024), Hoffman ne sera pas l’ailier le plus attrayant sur le marché des échanges.