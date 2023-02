Monsieur le ministre, créons ensemble l’école de demain

Les sept priorités que vous avez annoncées dans les dernières semaines visent à redresser le réseau de l’éducation et à le rendre plus performant. Dans ce contexte, il est urgent et nécessaire de valoriser les professionnels de l’enseignement, ainsi que d'offrir un environnement agréable et stimulant pour tous dans les écoles québécoises. Mais ce n’est pas tout. Nous pouvons aussi rêver de l’école de demain, dans laquelle le secteur des technologies éducatives jouera un rôle central.

Le numérique est un allié précieux pour l'éducation. Il permet d'outiller les élèves qui présentent des défis d’apprentissage, d'éduquer à l'utilisation responsable des technologies, d'augmenter la motivation et la réussite scolaire, d'apporter de nouveaux moyens pour engager les élèves et tout particulièrement les garçons, mais aussi de libérer du temps pour les enseignants. Le Québec est riche en talents et en opportunités dans le domaine de l'éducation numérique, avec une communauté entrepreneuriale florissante. Il est temps de les mettre à contribution pour soutenir les enseignants et le personnel de soutien, mais surtout pour offrir des moyens pour aider nos jeunes à réussir dans leur parcours éducatif.

Nous sommes convaincus, Monsieur le ministre, que l’écosystème québécois des technologies éducatives est incontournable pour relever les défis de l'enseignement et de l'apprentissage du 21e siècle. C’est pourquoi nous vous invitons à reconnaître les entreprises d’ici qui proposent des ressources en français et conçues sur mesure pour les élèves d’ici. Ensemble, nous pouvons créer le système éducatif de demain, soutenu par un environnement numérique francophone, sécurisé et bienveillant pour nos enfants.

Accompagner l’éducation dans l’inévitable virage numérique

L'intégration du numérique en éducation n'est désormais plus une question de «pourquoi», mais plutôt de «comment». Il est primordial de respecter la liberté pédagogique des enseignants en offrant une intégration du numérique qui tienne compte de leurs besoins spécifiques et de ceux de leurs élèves. Nous devons renforcer la synergie entre les concepteurs de ressources numériques, les milieux utilisateurs, la recherche universitaire et les décideurs en vue d’offrir un réel accompagnement des enseignants dans l’intégration du numérique en classe.

Favoriser les entreprises d’ici

Notre organisation représente plus de cent entreprises membres qui ont à cœur le bien-être et la réussite de tous les élèves. Plusieurs de ces entrepreneurs étaient a priori des enseignants et des pédagogues qui ont conçu des ressources à partir d’enjeux réels vécus en classe. C’est toute une communauté de pratiques qui doit être encouragée, car elle vise une chose: mettre à profit nos

ressources et nos talents, afin d’améliorer l’apprentissage et favoriser la réussite de tous. Le savoir-faire technopédagogique québécois est une vitrine pour le gouvernement du Québec et pour d’autres pays dans le monde, et doit faire partie de la stratégie pour redresser le réseau de l'éducation et préparer les élèves aux enjeux du 21e siècle. Les technologies sont là pour rester. Assurons-nous d’accompagner l’éducation de la meilleure façon qui soit en ce domaine. À cela, notre Association et ses membres répondent: présents!

Shawn Young, président et co-fondateur de l’Association Edteq

Julie Pigeon, directrice générale de l’Association Edteq