Pénurie de main-d'oeuvre: la seule maison de transition de la Gaspésie devra fermer

Faute de personnel, la seule maison de transition de la Gaspésie devra fermer ses portes le 31 mars prochain, à moins d’un miracle.

L’heure du glas a sonné pour L’Arc-en-Soi, située à Maria, qui n’arrive pas à pourvoir deux postes en particulier. La fermeture temporaire de la maison de transition en avril dernier pourrait bien s’avérer permanente.

Le principal problème consiste en l’incapacité de pourvoir deux postes clés, soit un poste de directeur adjoint et un autre de conseiller clinique.

«On s’est donné jusqu’au 1er octobre pour trouver du personnel pour rouvrir. C’était très utopique de penser ça. Au 1er octobre, on n’avait pas personne», a fait part Lorraine Michaud, directrice générale du Centre résidentiel communautaire (CRC) L’Arc-en-Soi, qui possède aussi une maison à Rivière-du-Loup.

Dans une ultime tentative, le conseil d’administration a maintenant jusqu’à la fin de son année fiscale, soit le 31 mars, pour trouver une solution, sinon le sort de la maison de Maria est scellé.

Un recul

«La Gaspésie n’a pas les moyens de perdre une ressource comme L’Arc-en-Soi à Maria. Les personnes contrevenantes qui désirent se reprendre en main devront s’éloigner de leur famille et de leur milieu, et déménager à Rivière-du-Loup, Québec ou en Beauce», soutient-elle.

«Des efforts, vous n’avez pas idée comment on en a faits depuis un an. On a eu recours à deux firmes spécialisées en ressources humaines. On n’a pas reçu de curriculum vitae. [...] C’est toujours le même problème. Les gens ne veulent pas déménager parce que c’est trop loin et à cause des salaires. Nous sommes un organisme communautaire à la base. Il ne faut pas oublier ça. C’est sans compter la pénurie de logements qui complique les choses également.»

Problème d’attractivité

Le salaire du poste de directeur adjoint «va jusqu’à» 34$ l’heure. L’organisme fait face à la compétition des services correctionnels canadien et québécois, qui offrent souvent des conditions plus avantageuses.

Malgré tout, Mme Michaud a encore espoir de pouvoir sauver cette maison.

«Je travaille dans cette direction», a-t-elle affirmé.

Selon David Henry, directeur général de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), la pénurie de personnel spécialisé et les conditions de travail non compétitives par rapport au système public menacent la pérennité du réseau communautaire.

«C’est aussi un problème d’argent parce qu’on n’est pas capable d’offrir les mêmes salaires que dans la fonction publique en général. Le milieu communautaire s’est beaucoup fait siphonner des ressources, soit par des services correctionnels, mais aussi les DPJ, les CIUSSS qui ont recruté de manière très agressive dans le milieu», déplore M. Henry.

Selon un sondage mené par l’ASRSQ l’automne dernier, 89% des employés des maisons de transition partent pour des raisons salariales. L’écart salarial est de 29% avec le système public pour des postes qui exigent les mêmes qualifications académiques. Le taux de roulement est élevé puisque plus de la moitié (54%) du personnel a changé au cours des deux dernières années.

«Lorsqu’une maison de transition ferme, c’est très compliqué de rouvrir à cause des normes, à cause de l’acceptabilité sociale de ce genre d’établissement aussi», met en garde M. Henry.

«C’est une perte de service pour les gens qui vont devoir aller en transition plus loin de chez eux, alors que cela ne facilite pas la réhabilitation sociale. [...] Cela a un impact très concret pour quelqu’un, le fait de ne pas pouvoir réintégrer sa communauté», a-t-il dit.

Pour la société, iI est beaucoup moins coûteux, selon l’ASRSQ, d’assurer l’encadrement d’un individu dans la collectivité qu’en incarcération. En détention fédérale, cela coûte à l’État 120 589$ par année, mais seulement 32 037$ par année en communauté. De plus, 70% des résidents de ces centres se trouvent un emploi pendant leur séjour et contribuent à nouveau à l’économie du pays.