Démantèlement d’un important réseau de trafic de cocaïne

Une importante opération policière est en cours dans plusieurs villes du Québec et ailleurs au Canada, en lien avec un réseau pancanadien de trafic de cocaïne.

L’Escouade régionale mixte de la Sûreté du Québec (SQ) et ses partenaires, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de Saguenay (SPVS), celui d’Abbotsford en Colombie-Britannique et la Gendarmerie royale canadienne (GRC) visent à arrêter 13 personnes avec ce coup de filet. Les suspects, 10 hommes et trois femmes, sont tous âgés entre 18 et 33 ans.

Il s’agit du réseau de distribution de cocaïne le plus important de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les trafiquants ciblés seraient liés au groupe de motards criminalisés les Hells Angels, selon le sergent aux communications Hugues Beaulieu de la SQ. Les personnes en cause écouleraient «plusieurs kilogrammes de stupéfiants par mois».

Plus de 50 policiers ont été mobilisés pour prendre part à l’opération partout au Canada. L’enquête démarrée en août 2021 a mené à plusieurs perquisitions au cours des dernières années.

Plus de détails suivront...