Retour sur «Difficile le temps des fêtes en garde partagée»

J’ose m’adresser à la mère qui se disait lésée par son ex-conjoint à chaque temps des fêtes parce qu’il emmenait leurs enfants dans le sud et qu’elle s’en trouvait privée pour Noël et le Jour de l’An.

Si le père est sincère dans son désir de développer un contact plus étroit avec ses enfants, lui qui ne les voit normalement que deux fins de semaine par mois, il devrait profiter des vacances d’été pour passer plusieurs semaines avec eux et aussi les emmener en voyage.

Ainsi pendant le temps des fêtes, il pourrait ne les emmener dans le sud qu’une semaine et les laisser à son ex-femme l’autre semaine. Comme bien d’autres couples séparés, il pourrait aussi faire une rotation avec son ex pour avoir les enfants à Noël une année, et au Jour de l’An l’autre année.

L’important étant que les parents puissent tous deux profiter de leurs enfants également. Pour que cette maman puisse se créer des souvenirs de Noël avec ses petits, il faut que l’ex collabore. Des enfants, ça grandit si vite qu’en un clin d’œil ils sont déjà partis de la maison.

Je sais aussi que certains couples séparés profitent des vacances pour louer des endroits de villégiature pas très loin l’un de l’autre, de manière à ne pas trop se séparer de leurs enfants. Mais pour cela, il faut bien s’entendre, et ce n’est pas le cas de tous les couples séparés.

Ziggy

Ce sujet et surtout ma réponse ont beaucoup fait réagir. « Mireille » me disait « qu’on ne peut pas parler de garde partagée dans ce cas puisque le père n’a ses enfants que quatre jours par mois. » Pour régler le litige, elle suggérait à ce couple de vivre le temps des fêtes à tour de rôle une année sur deux avec leurs enfants, en ajoutant qu’une bonne médiation les conduirait vers cette solution.

« Diane » elle, me couvrait de honte pour ne pas avoir été sensible à une mère qui avait la garde de ses enfants 26 jours par mois alors que le père ne l’avait que quatre jours. Et elle ajoutait : « Cette mère a le droit de vouloir fêter Noël avec ses enfants, car ELLE LE MÉRITE, alors que son gros con d’ex en profite pour la faire chier avec sa blonde en emmenant les enfants dans le sud. Un seul mot peut le décrire : ÉGOÏSTE ».