Rihanna se confie dans un spectaculaire reportage photo du magazine «British Vogue»

Même si elle donnera naissance à son deuxième enfant d’ici quelques mois, la chanteuse Rihanna espère toujours mettre un terme à son silence musical et sortir un album en 2023, révèle-t-elle dans une entrevue au magazine British Vogue illustrée de magnifiques photos de la plus récente vedette du Super Bowl.

• À lire aussi - Rihanna entourée de trois Québécois pour le spectacle de la mi-temps

• À lire aussi - Spectacle de la mi-temps du Super Bowl: un retour spectaculaire pour Rihanna

«Je veux que ce soit cette année», y affirme Rihanna, qu’on peut voir poser fièrement sur une plage en une en compagnie de son amoureux, le rappeur A$AP Rocky, et de leur premier bébé, né en 2022.

À l’intérieur, Rihanna apparaît dans toute sa splendeur, seule ou avec Rocky.

À la journaliste du British Vogue, Riri parle de la maternité, de sa nouvelle vie de famille, qu’elle souhaite que les paparazzi laissent son fils tranquille et explique pourquoi elle a dit oui à la NFL après avoir longtemps refusé d’être la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps.

Photo tirée du site web de British Vogue

«Je veux faire de la musique et des clips»

Sa présence au Super Bowl LVII avait laissé croire qu’elle profiterait de cette plateforme pour annoncer la parution de son album et une tournée.

Les spéculations quant à la date de sortie de ce mystérieux #R9, comme l’ont surnommé ses admirateurs, alimentent la presse musicale depuis des années.

Finalement, elle a surpris tout le monde en se servant de sa performance pour révéler qu’elle attendait de nouveau la venue de la cigogne.

Or, au British Vogue, Rihanna a redonné espoir à ses loyaux partisans. « Honnêtement, ce serait ridicule si ça n’arrivait pas cette année, mais je veux juste avoir du plaisir. Je veux faire de la musique et des vidéoclips. »

Photo tirée du site web de British Vogue

Perfectionniste

Dans l’entrevue réalisée au mois de janvier, l’artiste qui fêtera ses 35 ans, lundi prochain, laisse entendre que ce serait son perfectionnisme qui expliquerait cette longue pause musicale, interrompue temporairement à l’automne par la sortie de deux chansons dédiées à la bande sonore du film Black Panther : Wakanda Forever.

«J’ai réalisé que si je continue d’attendre jusqu’à ce que ce soit parfait, alors peut-être que ça prendra une éternité et que ça ne sortira jamais et non, je ne veux pas de ça.»

C’est d’autant plus ardu, selon la star, qu’elle considère que Anti, sa dernière parution en 2016, est «son plus brillant album».

Elle a aussi ajouté qu’elle ne savait toujours pas lesquelles parmi ses nouvelles compositions étaient assez bonnes pour être présentées au public.

«J’ai mes idées dans ma tête, mais je ne peux les dévoiler.»

Juste les succès

Lors de son concert au Super Bowl, Rihanna n’a chanté aucun nouveau titre. Elle a plutôt axé sa performance, comme l’exige par tradition cette vitrine regardée partout dans le monde, sur ses grands succès.

Parmi la dizaine d’extraits de chansons au programme, on a notamment pu entendre les incontournables Diamonds, Umbrella et We Found Love.

Comme Le Journal le dévoilait mercredi, elle a pu compter sur l’apport de deux danseurs et un assistant-chorégraphe québécois.

Si un album est dans l’air, il faudra certainement attendre avant qu’elle ne reparte en tournée. Ses derniers concerts au Québec remontent à avril 2016, au Centre Vidéotron et au Centre Bell.