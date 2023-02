Trudeau doit tweeter pour dire aux migrants de ne plus venir ici, croit Legault

Justin Trudeau doit envoyer un message sur twitter pour signaler aux migrants de ne plus entrer au pays par le chemin Roxham, croit François Legault.

• À lire aussi: Message de Legault au maire de New York: gardez vos migrants chez vous

• À lire aussi: Publication discutable du Bloc Québécois: le chemin Roxham n’a rien d’un tout inclus, affirme l’Assemblée nationale

«Sur Roxham, on se rappelle Justin Trudeau a fait un tweet en disant à tous les migrants qui fuient la persécution qu’ils étaient bienvenus ici. Là, il serait temps que Justin Trudeau fasse un nouveau tweet pour dire de ne plus venir parce qu’on a dépassé notre capacité d’accueil», a déclaré le premier ministre du Québec, mercredi, avant son entrée au Salon bleu.

M. Legault faisait ainsi référence à un gazouillis de son homologue fédéral, qui écrivait en janvier 2017: «À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera...»

En 2022, le nombre de migrants qui ont emprunté le chemin Roxham a explosé, après un ralentissement au cours de la pandémie, alors que 39 675 personnes ont traversé la frontière par voie terrestre pour demander l’asile au Québec, ce qui représente 43 % des demandeurs d’asile du Canada entier. Selon, M. Legault, c’est cette situation qui exige un nouveau «tweet» de la part du premier ministre canadien.

Écoutez la rencontre Lisée - Mulcair avec Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 8h50 via QUB radio :

«M. Trudeau a une responsabilité là-dedans. Écoutez, on a des problèmes de logement, de places dans les écoles, de personnel dans les hôpitaux, et un moment donné là, il faut que M. Trudeau envoie un nouveau message», a ajouté M. Legault.

Mardi, le François Legault a demandé au maire de New York qu’il cesse immédiatement l’envoi de migrants en direction du chemin Roxham. Le même jour, la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a annoncé que la quasi-totalité des demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière par ce poste d’entrée irrégulier ont été redirigés vers d’autres provinces.

Or, l’été dernier, le gouvernement fédéral avait déjà redirigé des migrants vers d’autres provinces. Le Québec n’a d’ailleurs reçu aucune garantie à long terme.

Interrogée à ce sujet, Mme Fréchette a reconnu que des migrants ont bel et bien été redirigés hors du Québec, mais «en plus petit nombre».

«Ce que j’ai dit, c’est que la presque totalité avait été redirigée vers l’Ontario, ce n’était pas le cas auparavant. Il y en avait qui était redirigés vers l’Ontario, mais en beaucoup plus petit nombre. C’est ça la différence», a-t-elle dit à son entrée au Salon bleu.