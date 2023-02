Un premier one-man show pour Louis Morissette

L’appel de la tournée s’est fait sentir pour Louis Morissette. Le producteur de 49 ans, qui a fait de la scène avec Les Mecs Comiques et Les Morissette, a annoncé ce matin qu’il allait commencer cet été le rodage de son premier spectacle solo.

C’est simplement par une petite publication sur les réseaux sociaux, avec la mention « Ben coudonc... » et une image « Louis Morissette (En rodage sur scène) », que le producteur-humoriste a annoncé la nouvelle.

Le rodage commencera le 1er avril, à la Salle du Moulinet de Terrebonne. Morissette jouera ensuite à la Salle Fenplast de Longueuil et à La Petite église de Saint-Eustache. En août, il s’installera pour au moins six soirs au Théâtre du Marais de Val-Morin.

Sur Instagram, Louis Morissette a annoncé la nouvelle en lançant une petite pointe à sa femme, Véronique Cloutier. « Si a veut pas suivre, j’le fais tu seul ».

On se souvient qu’en septembre 2021, le couple Morissette-Cloutier avait annoncé l’annulation complète du spectacle Les Morissette II, qui avait été annoncé avant la pandémie. L’arrivée de la COVID-19, et les nombreuses fermetures et réouvertures de salles, avaient eu raison de la tournée.

Le premier spectacle du couple, de 2014 à 2017, avait connu un franc succès, étant joué plus de 300 fois, et devant plus de 250 000 spectateurs, à travers le Québec.

Auparavant, de 1996 à 2005, Louis Morissette a fait partie du trio Les Mecs Comiques, en compagnie de Jean-François Baril et Alex Perron. Le groupe avait donné plusieurs spectacles et s’était aussi fait remarquer au petit écran.