Un souper de la Saint-Valentin gâché par des remorquages

Attablés mardi soir au Kimono Sushi Bar, à Sainte-Foy, plusieurs clients ont vu leur souper romantique de la Saint-Valentin gâché à cause d’une opération de déneigement de la Ville de Québec.

À 21 h, le restaurant de la route de l’Église a été le théâtre d’une scène inusitée.

De nombreux clients ont dû se lever en catastrophe de leur table en réalisant que les remorqueurs arrivaient soudainement sur la rue Wilfrid-Légaré où leurs voitures étaient garées.

Plusieurs autos ont été rapidement remorquées et des constats d’infraction (d’une valeur de 128 $ chacun) ont été remis à plusieurs personnes.

« Le restaurant était plein. C’est ma plus grosse soirée de l’année. Quand on a vu ce qui se passait, on a avisé les gens. Certains ont eu le temps de déplacer leurs voitures. On a dû en reconduire d’autres au stationnement du Centre de glaces où des voitures ont été remorquées. Les clients n’étaient vraiment pas contents », a relaté Frédéric Petit, copropriétaire du restaurant.

Selon lui, « le remorquage a commencé à 21 h pile, alors que le déneigement n’a débuté qu’à 23 h – 23 h 30. Ils auraient pu attendre que les commerces se vident le soir de la Saint-Valentin. »

Compensations

Ce dernier assure avoir immédiatement offert deux cartes-cadeaux (d’une valeur de 100 $ chacune) à deux clients dont les voitures ont été remorquées.

Il promet qu’il en fera autant si d’autres clients, qui étaient présents mardi soir et qui ont connu la même mésaventure, se manifestent.

Il a également réglé deux contraventions reçues par des serveuses.

Aux yeux de M. Petit, « un manque de communication » serait à l’origine de cette situation.

Le copropriétaire de l’établissement a soutenu avoir appelé la Municipalité mardi après-midi (un courriel reçu à 14 h 29 en fait foi) pour se plaindre de la grande quantité de neige accumulée au sol au fil des jours et qui compliquait le stationnement des personnes venues chercher leur commande prête à emporter.

Pire encore, il a assuré que le préposé au Service municipal du 311 lui a répondu que le déneigement de la rue Wilfrid-

Légaré aura lieu « avant le 17 février » sans jamais mentionner qu’une opération était justement prévue le mardi soir.

« La dernière fois qu’ils avaient déneigé, la semaine passée, ils avaient pris la peine de mettre des petites pancartes sur les bancs de neige pour aviser. Je me suis dit que s’il y avait une opération [mardi soir], il l’aurait fait encore, a-t-il décrit. La neige est là depuis des jours. Puis, tout à coup, il y avait une urgence de remorquer toutes les voitures à 21 h le soir de la Saint-Valentin ! »

Réplique de la Ville

À la Ville de Québec, on a rappelé que les opérations de déneigement sont communiquées à la population de diverses manières : par courriel massif, SMS, site internet, réseaux sociaux, communiqué de presse, ligne téléphonique ou encore grâce aux feux clignotants (la rue Wilfrid-Légaré n’en dispose pas).

« En ce qui concerne l’information transmise par le 311, en aucun cas la Ville ne peut se commettre sur le moment exact auquel la neige est enlevée des rues », a expliqué la porte-parole Karine Desbiens.

Mardi soir, dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, il y a eu 38 véhicules remorqués et sept constats d’infraction remis entre 21 h et 23 h.

Enlèvement de la neige

Les dirigeants des sociétés de développement commercial de Québec doivent se rencontrer aujourd’hui pour parler du déneigement.

Par la suite, une rencontre sur le même enjeu est prévue vendredi après-midi avec les autorités municipales.