Une fable sur l’après-guerre

La cinéaste Léa Pool vient de boucler le tournage de son prochain film, Hôtel Silence, une adaptation d’un roman de l’auteure islandaise Audur Ava Ólafsdóttir dont le récit est campé dans un pays dévasté par une guerre. Une histoire qui prend tout son sens dans le contexte du conflit en Ukraine.

Décrit comme « une ode à la résilience et à la vie », Hôtel Silence mettra en scène un Québécois (joué par Sébastien Ricard) qui décide de partir pour un voyage sans retour dans un pays détruit par la guerre. En profonde dépression, cet homme retrouvera éventuellement un sens à sa vie au contact de ce peuple qui tente de se reconstruire après avoir subi les horreurs de la guerre.

Léa Pool a acquis les droits d’adaptation du roman Ör, d’Audur Ava Ólafsdóttir, il y a environ trois ans, après avoir eu un coup de cœur pour le livre. À ce moment, la réalisatrice de La passion d’Augustine et Emporte-moi ne pouvait pas se douter qu’une guerre éclaterait en Ukraine deux ans plus tard.

« Je me souviens que quand on a présenté le scénario aux institutions [financières], on me demandait toujours de quelle guerre il s’agissait, confie Léa Pool, rencontrée mardi sur le plateau de tournage du film, à Châteauguay.

« Je leur répondais que c’était une guerre. Et que des guerres, il y en a eu avant et il y en aura après. Et là, deux ans plus tard, il y a ce conflit qui éclate en Ukraine. Ça prouve que le sujet est valable. »

Un beau défi

Le jour de notre visite sur le plateau de tournage, Léa Pool s’affairait à tourner une des premières scènes du film, alors que le personnage campé par Sébastien Ricard se rend dans une résidence pour personnes âgées afin de faire ses adieux à sa mère avant de partir en voyage. La majeure partie du long métrage a été tournée dans le sud de la France, avant Noël.

« On finit en tournant le début du film », lance en riant Léa Pool. La cinéaste se dit satisfaite des scènes mises en boîte et du travail effectué par son acteur principal, Sébastien Ricard.

« C’était un beau défi pour Sébastien. C’est un personnage qui a une belle intériorité », souligne-t-elle.

Sébastien Ricard ne cache pas que le personnage a été difficile à porter par moments : « C’était sombre, mais beau en même temps, décrit-il. Ce qui m’intéressait dans le film, c’est la dévastation interne de ce personnage qui est dans un état de démoralisation complète et qui se retrouve dans un pays détruit par la guerre. Ce qui est beau, c’est que dans ces deux néants-là, il y a quelque chose qui va reconstruire et s’entraider. »