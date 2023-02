Une grande aventure pour les Premières Nations

Demain matin, plus d’une cinquantaine de participants, membres de sept nations, vont s’élancer à l’aventure depuis Manawan en Mauricie, pour vivre la première édition de l’Expédition Premières Nations. Durant plus de 20 jours, ils vont parcourir près de 4500 kilomètres.

« Nous avons organisé cette expédition de façon sécuritaire parce que pour nous, c’est important que tous les participants et participantes vivent une belle aventure », explique le directeur général et fondateur du projet, Christian Flamand.

« Nous avons eu recours à toutes les connaissances des meilleurs guides de chacune des nations afin de réaliser un tracé sécuritaire, permettant de traverser le grand territoire de nos ancêtres.

« Si au départ, ce périple, qui n’est pas une compétition, se voulait une randonnée entre amis, les choses ont évolué lorsque nos épouses ont décidé de s’impliquer. Elles ont apporté une autre dimension, en introduisant la notion d’hommage aux femmes et aux enfants disparus. Cela nous a amenés à modifier notre approche si bien que maintenant, nous avons des femmes motoneigistes dans la randonnée. »

Dans cette aventure, qui permettra aux participants de visiter 12 communautés, les organisateurs ont consulté les chefs des communautés qui les accueilleront.

Photo fournie par Groupe à l’Infini

UNE MISSION

Pour Christian Flamand, qui possède beaucoup d’expérience dans ce genre d’aventures ayant participé à Challenge Kanada, ce périple doit avoir une mission précise. Il a organisé le tout en compagnie de Derek Jeremy Einish.

« L’intention est de mettre en commun les connaissances culturelles des différentes nations du territoire, via ce défi de taille et un objectif conjoint. Des valeurs telles que l’entraide, le courage et la persévérance vont nous rapprocher », ajoute le président.

« Aussi, ce périple offrira l’occasion de visiter et d’accueillir les participants dans chacune des communautés avec le traditionnel Mokocan, le repas partagé où chaque convive apporte sa contribution. La force, le courage, le respect, l’entraide et l’harmonie seront parmi les valeurs sacrées de cette odyssée. »

Pour ce mordu de la motoneige depuis toujours, plusieurs objectifs doivent être atteints avec ce périple qui se veut le plus imposant en situation de motoneige hors-piste.

« Avec mon expérience culturelle et traditionnelle, j’ai compris que la motoneige pouvait devenir une façon de nous rassembler vers un but commun. Mon expérience en tant que Ranger avec les Forces armées canadiennes et ce que j’ai appris pour la survie sous la tente en hiver, m’ont amené à comprendre que cette façon de faire allait réussir à réunir toutes les nations.

« Nous voulons atteindre le plus de gens possible dans les communautés et partager le thème de la réconciliation à tous les niveaux. Nous voulons aussi porter un message d’espoir pour la jeunesse et lui transmettre les bases de notre culture. »

Pour arriver à réaliser cette expédition unique, l’équipe de Ferland a reçu l’aide de nombreux commanditaires, dont la compagnie iGrip, qui va fournir des crampons pour équiper toutes les chenilles des motoneiges des participants. Pour les aider à demeurer au chaud et surtout avoir un vêtement qui correspond très bien, la compagnie Choko leur a créé des combinaisons adaptées. Ce ne sont là que quelques exemples de tout le soutien qu’ils ont eu pour réaliser cette grande aventure.

EN BREF

DES FRAUDEURS À L’ŒUVRE

Des fraudeurs sans scrupules ont décidé de mettre en vente sur internet des faux droits de passage pour les sentiers de motoneige, imitant ceux délivrés par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. La Sûreté du Québec mène une enquête après que plusieurs motoneigistes ont été interceptés avec ces faux droits de circuler. Pour les fautifs, l’amende peut représenter 1500 $, qui se divise en 800 $ pour un droit d’accès acheté dans le sentier, 350 $ pour avoir circulé sans droit d’accès et 350 $ pour avoir tenté de tromper un patrouilleur. Il ne faut pas oublier non plus que les assurances qui sont incluses dans la vente des droits d’accès légaux ne sont pas en vigueur en cas d’accident. Enfin, les fraudeurs privent les clubs de motoneigistes et les bénévoles qui travaillent à créer et entretenir le réseau de sommes d’argent qui sont plus que nécessaires pour eux.

AIRMEDIC SERA LÀ

Durant tout le trajet de l’Expédition Premières Nations, les participants seront assistés par un hélicoptère d’Airmedic configuré exclusivement pour le transport médical. Deux équipes de pilotes formés pour le vol aux instruments et dotés de lunettes de vision nocturne, ainsi qu’une équipe d’infirmiers et de paramédics de vol se relaieront pour assurer la sécurité des motoneigistes.