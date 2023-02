Une semaine 100% numérique

Ce contenu est offert en collaboration avec Québec numérique

Le numérique se développe à grande vitesse, propulsant au rythme de ses avancées les entreprises et organismes qui l’adopte. Du 27 au 31 mars, au Terminal – Port de Québec, les principaux acteurs du numérique et de l’innovation de la ville de Québec s’unissent pour contribuer à son rayonnement, en présentant la 7e édition de la Semaine numériQC. Cinq jours pendant lesquels 150 activités et conférences seront présentées.

Québec numérique, Québec international, l’Institut en intelligence et données (IID) de l’Université Laval, les Événements eCommerce et le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI) joignent désormais leurs efforts sous une seule et unique bannière qu’est La Semaine numériQC, pour bâtir un événement rassembleur se déployant sous diverses thématiques.

Celles-ci illustrent à quel point le numérique, désormais omniprésent dans notre société, est devenu un incontournable dans le développement de plusieurs domaines d’activités. D’ailleurs, quatre nouvelles thématiques (Développement durable, Modélisation et internet des objets, Futur numérique et Technologies en gestion) s’ajouteront aux sujets qui ont déjà séduit les participants des précédentes éditions, soit Assurance, Cybersécurité, E-commerce, Gouvernement, Intelligence artificielle et données, puis Tourisme.

Photo fournie par la Semaine numériQC

Devant une programmation si riche, certains mordus du numérique ne voudront rien manquer! C’est pourquoi des zones de travail ont été aménagées cette année pour leur permettre de maximiser leur emploi du temps et que les activités proposées seront offertes non seulement en présentiel, mais aussi de façon virtuelle, puis en rediffusion pendant 90 jours suivant l’événement.

Le numérique pour tous

L’événement qui réunit 2500 participants «s’adresse à tous les professionnels qui utilisent le numérique ou qui sont en voie de l’utiliser d’avantage. Que ce soit dans un objectif de croissance, d’optimisation, de validation ou d’inspiration», indique Martin Boivin, directeur général de Québec numérique.

Outre les activités et conférences, la Semaine numériQC se veut un lieu de rencontre pour les gens de la communauté d’affaires, les chercheurs et les étudiants. «On peut ainsi décloisonner les silos, pour favoriser la cohésion, le développement de collaborations et de partenariats, ainsi que les échanges sous un sujet commun», soutient M. Boivin.

Photo fournie par la Semaine numériQC

Selon lui, tout le monde a intérêt à suivre les innovations du numérique et à connaître les nouvelles tendances. «Si un simple téléphone est devenu intelligent au fil des ans, servant de médium d’informations, d’appareil photos, de GPS, de lecteur de musique, etc., imaginez ce qu’il va devenir et ce que le numérique permettra dans 10 ans», résume-t-il.

Pour planifier sa visite, découvrir la programmation détaillée et se procurer des billets pour la semaine complète ou les journées de son choix: semainenumeriqc.com