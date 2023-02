Veston trop grand: Legault condamne les insultes envers son candidat dans Saint-Henri–Sainte-Anne

Le premier ministre François Legault ajoute sa voix aux partis d’opposition qui ont tous dénoncé, mercredi, les moqueries dont le candidat caquiste dans Saint-Henri–Sainte-Anne, Victor Pelletier, est la cible sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: Le candidat de la CAQ photographié avec un veston trop grand en a assez des insultes sur sa petite taille

Blessé, le porte-couleur de la CAQ a senti le besoin de rappeler samedi que derrière les candidats et les candidates à une élection, «il y a des humains».

Il s’est ensuite confié à notre Bureau parlementaire sur les raisons qui l’ont poussé à mettre son pied à terre : la crainte, essentielleemnt, que d’autres jeunes comme lui y repensent deux fois avant de s’impliquer en politique.

Depuis, les insultes continuent de pleuvoir impunément sur les réseaux sociaux. Complotistes et antivaccins sont maintenant de la partie. Mais, les messages d’appui aussi.

C’est notamment le cas du député fédéral de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. « Lâche pas, Victor Pelletier. Même si des fois elle est dure et ingrate, la politique peut être belle aussi. On a besoin de plus de jeunes impliqués. Bonne campagne à toi et tous les autres candidats et candidates », lui a écrit M. Rayes, sur Twitter.

Legault condamne

Les attaques dont Victor Pelletier est la cible « n’ont pas leur place dans notre démocratie », a commenté pour sa part le chef caquiste François Legault.

« Je les condamne fermement. Notre candidat Victor Pelletier a tout mon soutien. C’est un jeune brillant, qui est là pour les bonnes raisons », a ajouté le premier ministre, en se rappelant quelques situations similaires vécues par les différents partis aux dernières élections générales.

« On se souvient tous du climat d’insécurité et des menaces dont ont été victimes les politiciens lors de la dernière campagne électorale. On ne peut tolérer ça au Québec », a réitéré M. Legault, qui s’est d’ailleurs engagé, l’automne dernier, à regarder comment le Québec pourrait mieux encadrer les dérives sur les réseaux sociaux.

« Débattons de nos idées, de nos programmes, et laissons les attaques personnelles en dehors de tout ça », demande maintenant le chef de la CAQ.

Dérives et double standard

À l’Assemblée nationale, ses adversaires politiques ont tous abondé dans le même sens.

« N'importe quelle attaque envers un candidat ou n'importe qui, sur sa taille physique, c'est complètement déplacé », a dénoncé le député libéral André Fortin.

Pour le député solidaire Vincent Marissal, ce que vit Victor Pelletier est malheureusement « une des nombreuses illustrations des dérives » que l’on voit sur les réseaux sociaux.

« Je le soutiens puis je le félicite d'avoir fait cette sortie-là », a dit le député de Rosemont, qui partage la thèse avancée par le candidat caquiste à l’effet qu’il existe un double standard pour les personnes de petite taille.

« Moi, il n'y a jamais personne qui m'a niaisé parce que je suis grand. Pourquoi on voudrait s'en prendre à quelqu'un, parce qu'il est de petite taille », a soulevé M. Marissal.

Duhaime condamne aussi

« Il n'y a aucune place pour le fait d'attaquer les gens sur leur apparence... Je veux dire, c'est avilissant et puis ça n'apporte absolument rien. Alors, soyons respectueux à l'égard des gens qui ont le courage de se présenter », a commenté à son tour le député péquiste Pascal Bérubé.

Déplorant les commentaires « blessants » et « peu édifiants » qu’il a pu lui-même observer, M. Bérubé considère qu’il y a bien d’autres enjeux importants sur lesquels « on devrait attaquer la CAQ et non le candidat ».

« (Que) le président de leur aile jeunesse fasse la promotion des baisses d'impôts, quand le principal groupe qui va y perdre, c'est les jeunes, ça, je pense que c'est un angle qui mérite d'être abordé », a suggéré le député de Matane-Matapédia.

Contacté par l’Agence QMI, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a également indiqué que « s’attaquer aux caractéristiques physiques d’un individu, quels qu’il soit, ça n’a pas sa place dans le débat public ».

« Je n’ai aucune indication que ça vient de notre monde. Si des gens autour de nous font ça, je vais leur dire », a-t-il assuré, au téléphone.

- Avec la collaboration de Gabriel Côté, Agence QMI