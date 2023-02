[VIDÉO] Un livreur d’Amazon détruit son colis d’un coup de pied à Laval

Un livreur d’Amazon qui devait déposer avec précaution le colis contenant les verres de Saint-Valentin d’un Lavallois a plutôt été capté par vidéo en train de lui assener gratuitement un violent coup de pied.

«On dirait qu’il avait de la rage, qu’il était fâché. Ça n’a pas de bon sens», déplore Fahd Mohammed, un résident de Laval de 31 ans.

Le soir du 9 février dernier, ce dernier a reçu chez lui un colis qu’il avait commandé pour fêter la Saint-Valentin avec sa femme contenant des verres ornés de cœurs. Avisé de la livraison sur son téléphone, M. Mohammed qui était au travail a tout de suite appelé sa femme à la maison pour lui demander de récupérer le colis devant sa porte.

«Ma femme s’en va en bas et elle dit: “coudonc, la boîte est brisée et l’article est cassé aussi”. J’ai dit: “hein? Ce n’est pas possible. Je viens de recevoir la photo comme quoi tout est correct!”»

Photo Capture d'écran, vidéo fournie par Fahd Mohammed

Le Lavallois a aussitôt regardé les images d’une de ses caméras de surveillance pour tenter de comprendre ce qui s’était passé.

Dans la vidéo, on peut voir le livreur portant un manteau à l’effigie d’Amazon laisser tomber la boîte au lieu de la déposer, la prendre en photo, puis assener un violent coup de pied sur le colis.

«Je vois le livreur et le colis, et tout d’un coup, il est en train de kicker l’article, décrit M. Mohammed. Je ne comprenais pas.»

Photo Capture d'écran, vidéo fournie par Fahd Mohammed

«Ça me fait hésiter de commander»

M. Mohammed a contacté le service à la clientèle d’Amazon pour les informer de la situation et leur a transmis la vidéo.

«Ils m’ont dit: “oh je suis désolé, vous pouvez renvoyer l’article et on va en retourner un autre, et on va vous donner un crédit de 10 $.” J’ai dit “OK, mais par rapport à ce qui est arrivé?”»

M. Mohammed raconte avoir dû insister pour que l’incident soit transmis au département des plaintes. «Je n’ai pas eu de nouvelles depuis».

Photo fournie par Fahd Mohammed

Le Journal a transmis des questions par courriel aux relations publiques d’Amazon pour tenter d’obtenir des explications, mais celles-ci demeuraient sans réponse mardi après-midi.

«Je ne sais pas ce qu’il avait cette journée-là, mais il faut au moins le rencontrer, parler avec lui, voir ce qu’il avait, explique M. Mohammed. Mon but, c’est de comprendre. Est-ce qu’il a une frustration en dedans de lui? Est-ce qu’il a besoin d’aide? Je ne sais pas.»

Client habitué, M. Mohammed avoue qu’il «hésite maintenant à commander» sur Amazon et que sa confiance envers ses livreurs est entachée par l’événement.

«Un livreur, tu lui fais confiance. Tu fais confiance à une entreprise qu’ils sont là pour protéger tes articles. Mais quand quelqu’un agit de cette manière-là, ça te fait poser des questions. Ma femme et mon fils sont seuls à la maison. Quand le livreur vient, est-ce qu’ils sont en sécurité?»