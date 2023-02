TURGEON, René



À la Maison du Littoral, le 12 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur René Turgeon, époux de madame Nicole Brunelle. Il était le fils de feu Adélard Turgeon et de feu Éléoza Lapointe. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Mario Fontaine), Line (Claude Têtu) et Dany (Karine Grondin); ses petits-enfants : Steven Turgeon Fontaine (Stéphanie Daigle Lagueux), Kaven Turgeon Fontaine (Amélie Guimont), Sarah-Anne Têtu (Pier-Luc Plante), Olivier Turgeon (Gabrielle Mercier), Antoine Turgeon et William Turgeon; ses arrière-petits-enfants : Zoé Fontaine, Jayden Fontaine, Aurélie Fontaine, Émile Fontaine et Laura Plante; ses frères et sœurs : feu Roger Turgeon, Clément Turgeon (Lucette Bédard), Évariste Turgeon (Gertrude Bergeron) et Carole Brière; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brunelle : Gaétane, Céline (Lucien Bérubé) et Alain (Lyne Mayer). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs l'ayant précédé. Sincères remerciements à tout le personnel et tous les bénévoles pour les bons soins reçus à la Maison du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison du Littoral ou à la Société canadienne du cancer.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 19 février 2023 à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".