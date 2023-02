LECLERC, Rénald



À l'hôpital Enfant-Jésus, Québec, le 9 février 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Rénald Leclerc, époux de madame Janine Girard, fils de feu monsieur Jules Leclerc et de feu madame Élodie Piché. Il demeurait à Donnacona. Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances,, sous la direction du :Monsieur Leclerc laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Marie-Eve et Thierry (April); ses petites-filles: Élodie et Meadow Leclerc; ses soeurs : Jocelyne, Louise (Michel Pelletier), son frère : Allen (Micheline Gingras); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Girard: Annette, Roméo, Thérèse (René Bouffard), feu Pierrette (Marcel Béland, Marlene Thibeault), Gaston (Gabrielle Poisson), Robert (Lynne Conlin), Gilles (Donald Vézina), Pierre (Suzanne Jacques), Jean-Guy (Beverley Ysebaert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org