FAUCHER, André

Au CHSLD de Charlesbourg, le 27 janvier 2023, à l’âge de 79 ans, est décédé M. André Faucher, époux de Mme Nicole Martin. Il était le fils de feu M. Roméo Faucher et de feu Mme Alice Fillion. Natif de Sainte-Marie, il demeurait à Beauport. La famille vous accueillera au:le samedi 18 février 2023 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole; aes frères et sœurs : feu Marcel (Lorraine Fillion), feu Clément, feu Suzanne, feu Nicole, feu Madeleine (feu Marcel Joubert), Diane, Solange et Line (Alain Chassé); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jeannette (feu Jean-Louis Hébert), feu Jacques (feu Nicole Lefebvre); son beau-fils Pierre Vachon (Yuehua Tan). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Un MERCI tout spécial à sa nièce Karen Thériault pour ses bons soins dans les derniers moments ainsi qu’à Jeannine Margry et l’ensemble du personnel du CHSLD Charlesbourg pour leur grand dévouement. Des dons à Diabète Québechttps://eudonet.diabete.qc.ca/specif/eudo_dq/web/#/faire-un-don/in-memoriam?lang=fr ou à la Paroisse Sainte-Mère-De-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva.