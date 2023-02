BOILY, Émilienne Gagnon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 janvier 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Émilienne Gagnon Boily, épouse de feu monsieur Albert Boily et fille de feu dame Émilia Michel et de feu monsieur Wilfrid Gagnon. Autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant le service. Elle laisse dans le deuil sa fille Marilyne Boily (Martin Vallières), son petit-fils Anthony Boily Vallières. Elle était la sœur de feu Roland, feu Gérard (feu Thérèse Chouinard), feu Hélène (feu Rosaire Racine), feu Laurette (feu Émile Racine), feu Donat (feu Clémence Blouin), feu Rachel (feu Gabriel Racine), feu Ozéa (feu Alexandra Castonguay), feu Albert (Lise Desgagné) et Cécile (feu Claude Julien). Elle était la belle-sœur de feu Roland, feu Sandy (feu Réjeanne St-Hilaire), feu Ulysse (feu Thérèse Gagnon), feu Roger (feu Gertrude Giroux), feu Jean Donat (feu Antoinette Martineau), feu Marie-Berthe (feu Philippe Millette) et Andrée (feu Gaétan Ruel). Elle laisse également dans le deuil ses filleules : Nancy Julien, Marie-Claude Collin et Céline Boily; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC La Source Sud pour les bons soins prodigués.