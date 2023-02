BINETTE, Michel



À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 16 janvier 2023, est décédé Monsieur Michel Binette à l’âge de 67 ans. Il était l’époux de Madame Josianne Bernard et le fils de feu Guy Binette et de Mme Brigitte Routhier. M. Binette demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances des parents et amis (es) à :Heures des visites :Outre son épouse, M. Michel Binette laisse dans le deuil sa mère Brigitte Routhier; sa soeur Marie-Claude Binette (Emmanuelle Baillot) et son frère Yves Binette (Sonia Thauvette). Il était le frère de feu Jean Binette. Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents : Gérald Bernard et Huguette Pouliot Bernard et sa belle-soeur Claudia Bernard. Sont également touchés par son départ ses neveux et nièces : Isabelle, Sébastien, Cédric, Cynthia Binette et Élie Lacasse ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis(es). Enseignant émérite, spécialisé dans la formation d'animateurs et animatrices pour la radio et la télévision du prestigieux Collège Radio Télévision De Québec (Collège Bart) de 1997 à 2022, il laisse dans le deuil ses proches collaborateurs et ses étudiants(es). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l’Hôtel-Dieu de Québec et en particulier le département 8500 pour les soins prodigués avec amour et dévouement à M. Michel Binette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : la Fondation québécoise du cancer.