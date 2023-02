SIMARD, Gilbert



Au Foyer de Charlesbourg, le 19 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilbert Simard, époux de dame Charlotte Savard. Il était le fils de feu Louis-René Simard et de feu Juliette Verreault. Il demeurait à Québec, autrefois de Stoneham.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Charlotte; ses filles : Lucie (Murray Forrestall); Julie (feu Richard Dubé); Manon (François Caron); son fils Nicolas; ses petits-enfants : Valérie (François-Xavier Allen), Audrey (Alex Boutet), Laura, Charlotte, Arianne et Hugo; son arrière-petit-fils Elliot; ses frères et sa sœur : feu Denis (Raymonde Jolicoeur), Louise (feu Serge Duchesne) et feu Camille; son cousin : Eddy (feu Françine Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard : feu Guy (Réjeanne Savard), feu Madeleine (feu Laurent Lemieux), feu Michel (Françine Lafleur), feu Cyrille (Madeleine Savard), feu Jean, feu Rita (feu Narcisse Lepage), feu Jacques (feu Jeannette Lajeunesse), feu Louisette (feu Hubert Doré), feu Claude (feu Gemma Cloutier), feu Thérèse (feu Willy Bouchard) et feu Pierre (Monique Valois) ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel soignant des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg qui a su donner à Gilbert des soins de qualité et de confort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Fonds des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg, 1, av. du Sacré-Cœur, Québec, QC, G1N 2W1, tél : 418-691-0766, web : www.fondationfais.org