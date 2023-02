BOUDREAULT, Dr Antony



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Antony Boudreault, époux de madame Nicole Marceau, fils de feu Fernande Lavoie et de feu Léonidas Boudreault. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Martin, Nicolas, Simon, Emanuelle (Olivier Grenier); ses petits-enfants : Jacob (Andréanne Carrier), Elliot (leur mère Vicky Nadeau), Loïc (sa mère Nancy Boulet et son frère William Gamache), Antoine, Gabriel; ses frères et sœurs : feu Ghislaine (feu André Poitras), Joseph (Lise Pelletier), Bibiane (Claude Plante); ses beaux-frères et belles-sœurs : Cécilia (Claude Fontaine), Lucien (Lisette Lapointe), Jos-Denis (Marguerite Provost), feu Germain (Martine Bouffard) et Francine Marceau (Claude Boudreault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 février 2023, de 18 h 30 à 20 h 30.La famille tient à remercier les docteurs François Primeau, Claude Vandal et Luc Dallaire pour les bons soins prodigués, ainsi que l'Abbé Denis Cadrin pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en offrandes de messes ou en don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis adressé au 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, par téléphone : 418 835-7188 ou sur son site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.