SIVRET, Georgette Gladu



Au Centre d'hébergement du Haut-Saint-Laurent, le 9 février 2023, à l'âge de 92 ans et 5 mois, est décédée dame Georgette Gladu, épouse de feu monsieur Jimmie Sivret. Elle était la fille de feu dame Yvonne Dubé et de feu monsieur Edouard Gladu. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Diane Cantin) et Linda; ses petits-enfants : Julie Sivret (Jean-Yves Therrien) et Tommy Sivret (Nancy Béland); ses arrière-petits-enfants : Karel Therrien et Victor Therrien; ses frères et sœurs : Bertrand (Renée Lesage) Diane (Jean-Yves Racine) Georges (Fernande Bélanger), Gilles (Raymonde Pelletier) Lauréat (feu Thérèse Sirois) Mario (Gaétane Champagne) et Roland (Madeleine Marceau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère qui l'ont précédée : Berthe (Pierre-Paul Fournier), Gertrude (Lucien Vézina), René (Jacqueline Poitras) et Thérèse (Henri Dumont). La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement du Haut-Saint-Laurent pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, web : https://fondation-iucpq.org/