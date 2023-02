MORIN, Jean-Marie



Au CHSLD de Saint-Eugène, le 12 février 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Marie-Morin, époux de madame Lucille Marier, demeurant à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Benoit (Lise Marier); ses petits-enfants : Julie-Anne (Mike Pouliot) et Jean-Christophe Morin. Il était le frère de: Fernande (feu Irénée Gallichan), feu Marcelle (feu Paul Théberge), feu Colette (feu Laurent Cloutier), feu Laurent (Claire Cloutier), feu Lucette (Simon Gagnon), Angèle (feu Jean-Charles Thibault), Yvette (feu Noël Pouliot), Jacques (Nicole Boutin), Carol (Cécile Philippe), Nicole, Sarto (Fernande Delage), Jean-Noël (Louise Beaudin); de la famille Marier : feu Thérèse (feu Champlain Fortin), Martine (Roger Fortin), feu Cécile (feu Martin Ménard - Roger Jobin), Marcel (Laurence Caron), feu Jean-Claude (Françoise Lamarre), Georgette (Jean-Marc Fortin), Louise (feu André Thibault), Jean-Guy (Jocelyne Caron), Jacques (Hélène Fournier) et Roger (Carmen Poitras). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Saint-Eugène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 3 mars 2023 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.