BOURET, Monique



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 janvier 2023 est décédée madame Monique Bouret, épouse de Jacques Courchesne, fille de feu madame Marie-Jeanne Cantin et de feu monsieur Arthur Bouret. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants: Richard et Christian (Carole Dufour); ses deux petits-enfants : Xavier et Juliette, ainsi que ses sœurs : Denise Bouret Gauvin et Louise Bouret Gaudreault et son frère Claude (Andrée). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Un grand merci à l'équipe médicale et de soins infirmier de médecine interne de 7e étage et à l'équipe de soins palliatifs de 3e étage pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web :www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.