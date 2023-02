ROBILLARD, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Michel Robillard, survenu le 23 janvier 2023 à l'âge de 67 ans. Il était le fils de feu Thérèse Lauzon et de feu Roger Robillard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Christiane (Serge Simard), Jean (Claudine Gerard), Rachel (Jean Yves Lavoie) et Hélène (Daniel Coveney); ses nièces et neveux : Myreille Simard, André, Joanie, Véronique Robillard, Yves et Andréanne Blondeau, Francis et Olivier Crête ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CLSC de Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC) 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387 ou à Sclérodermie Québec, 550 chemin Chambly, bureau 40, Longueuil (QC) J4H 3L8, téléphone : 514-990-6789. Un merci à tous ceux qui ont côtoyé et apporté du soutien à Michel.