O'CONNOR, Brenda



Au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, le 8 février 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Brenda O'Connor, épouse de monsieur Guy Lemieux, fille de feu Edith Malloy et de feu Richard O'Connor. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin, Frederic (Charlye Véronique St-Laurent) et Melissa (Dave St-Gelais); ses petits-enfants : Andrew, Kal-El et Damon; ses frères et sœurs : John, Sheila, Richard (Colette Rainville) et Kevin (Helen Bond); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemieux : Robert (Gaby Henry), feu Paul (Iolaine Allard) et feu Marcel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Saint Brigid's Home pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, téléphone : 418 684-2260, www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.