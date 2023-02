CUSSON, Mona



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Mona Cusson, survenu à Québec le 11 décembre 2022. Elle était la fille de Marthe Claveau Cusson et de Laurier Cusson. Elle habitait à Québec.Outre ses parents, madame Cusson laisse dans le deuil son fils : Aaron Polcz ; le père de celui-ci : William Polcz; son frère : Mario Cusson (Lise Taschereau); son neveu et ses nièces : Christopher, Madisson et Logann ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 3750 boulevard Crémazie, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, téléphone : 1 800 361-3504.https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.