BRAZEAU, Pierre



Le 23 janvier 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Pierre Brazeau, fils de feu Joseph-Aurélien Brazeau et de feu Blandine Drouin. Il demeurait à St-Nicolas.La famille vous accueillera aude 13 h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans une profonde tristesse son épouse bien-aimée des cinquante-deux dernières années, Luce Hébert; ses deux enfants : Hélène (Arthur Oulaï) et Jean-François (Véronique Desrosiers); ainsi que ses petits-enfants adorés : Charles, Sophie, Philippe-Arthur, Louis-Raphaël, Julia, Édouard et Andrée-Anne. Le défunt laisse également dans le deuil son frère Claude Brazeau (Louise Chenail), son beau-frère Yves Hébert (Micheline Bégin), ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. La famille tient à remercier les médecins et le personnel médical des soins intensifs et du département de traumatologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués et pour toute l'empathie dont ils ont fait preuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Martin-Matte, venant en aide aux traumatisés crâniens, au 3095, autoroute Jean-Noël-Lavoie, 3e étage, Laval (Qc) H7P 4W5, tél.: 1-450-934-6239, site Web : www.fondationmartinmatte.com ou encore à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca.