PROULX, Yvette Turgeon



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Yvette Turgeon, à la Résidence Côté Jardins, le 25 janvier 2023, à l'âge de 107 ans et 3 mois. Elle était l'épouse de feu monsieur J.Stanislas Proulx et la fille de feu Marie Guay et de feu Louis Turgeon. Elle demeurait à Sillery.La famille recevra les condoléances aule samedi 18 février 2023, de 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Édith (Jocelyn Bilodeau), Louis-Marie, Denise (Steve Cohn), Gisèle, Yolande (Jean-Paul Ferland), Madeleine (Claude Laferrière), Eugène et Céline (Claude Bussière); ses petits-enfants : Éric et Caroline Ferland, Patrick (Josée Côté) et Nathalie Laferrière (Steve Sliger), Stuart et Andréa Cohn (Eric Cole), Stéphane (Marie-Fleur Risco), Serge Bilodeau et Carl Bussière (Brigitte Lemelin); ses arrière-petits-enfants : Samuel, Alexis, Léanne, Mélanie, Jérémie, Florence, Hélysa, Sarah, Amélia, Ryan, Félix et Loïc; sa sœur Jeanne d'Arc Turgeon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins; ainsi que les docteurs Julie Lemay et Jean Ross pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation famille Jules-Dallaire (Maison Mère-Mallet), 945, rue des Sœurs-de-le-Charité, Québec, G1R 1H8, téléphone : 418-692-1762, www.ffjd.ca ou des offrandes de messe.