GAGNÉ, Jean-Marc



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 23 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Gagné, époux de madame Pierrette Ouellet, fils de feu madame Germaine Landry et de feu monsieur Edmond Gagné. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Outre son épouse Pierrette, il laisse dans le deuil son fils : Maurice (Mélanie Duchesne) ; son petit-fils : Christophe Gagné et sa conjointe ; son beau petit-fils : Josuah Tremblay et sa conjointe ; ses frères et sœurs : feu Denise Gagné (feu John Strange), feu Solange Gagné, Monique Gagné (feu Robert Pelletier), Louise Gagné (feu Jean Duval), Lise Gagné (feu Yvan Ouellet), feu Jacques Gagné (feue Thérèse Bissonnette), Yves-Marie (feue Johanne Kirouac) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Gérard Ouellet (feu Marie-Ange Lebel), feu Madeleine Ouellet (feu Gérard Lajoie), feu Fernando Ouellet, feu Marie-Paule Ouellet (feu Roger Lévesque), feu Camille Ouellet (Marie Belle), feu Béatrice Ouellet, feu Jacques Ouellet (Cécile Rioux), feu Guy Ouellet (feue Simone Pelletier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s des familles Gagné et Ouellet. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Le Faubourg pour la qualité des soins, leur belle humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.