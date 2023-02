LÉTOURNEAU, Yvon



À son domicile, le 26 janvier 2023, est décédé à l'âge de 74 ans, monsieur Yvon Létourneau, époux de madame Denise Labrecque. Il était le fils de feu Lucien Létourneau et de feu Antoinette Caron. Il demeurait à Saint-Philémon.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Les cendres de monsieur Létourneau seront déposées par la suite au columbarium du Complexe Funéraire Roy et Rouleau inc à Armagh. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Denise Labrecque, ses fils : Sylvain (Vanessa Dallaire), Steve (Caroline Tondreau), Sébastien et David; ses petits-enfants : Zack et Loïc. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine, feu Gisèle (André Blanchette), Suzanne (Jules Nicole), Huguette, Line (Pierre Lajoie), Adrien (Liane Dufresne), Mario (Maryse Lemay), Nicole (Jacques Carrier), Sonia (Gilles Gaudreau) et Dany; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque : Réal (Diane Roy), Rose-Hélène (Ghislain Tremblay) et feu Yolande (Gilles Labbé); ses neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à laMaison Funéraire