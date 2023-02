FISET, Georgette Julien



Au CHUL, le 30 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Georgette Julien, épouse de feu monsieur Victorin Fiset. Elle était la fille de feu dame Elmire Doré et de feu monsieur Joseph Aurèle Julien. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses enfants : Murielle (Claude Rochette), Daniel (feu Micheline McNeil), André (Anita Racette), Clément (Édith Marcotte), Sylvie (Dave Johanson), Benoît (Marie-Josée Lachance), Mario (Josée Jalbert), Robin (France Gingras) et Ghislain (Marlène Lirette) ; ses 19 petits-enfants ; ses 29 arrière-petits-enfants ; sa sœur Thérèse (feu Gérard Cantin) et son frère Philippe ; sa belle-sœur Pauline Bédard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Françoise (Joseph Meunier), Charlotte (Harry Boissonneault), Marc (Jeannette Gingras), Gemma (Léandre Rochette), André (Thérèse Cantin), Simone (Pierre Paradis) et Brigitte (Marcel Côté) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fiset. La famille désire remercier le personnel du département de gériatrie du CHUL et celui de la résidence Manoir du Verger pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.