ROBITAILLE, Marc

À la Résidence Côté Jardins, le 26 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Marc Robitaille, conjoint de dame Marjolaine Julien, fils de feu monsieur Emmanuel Robitaille et de feu dame Bernadette Langlois. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marjolaine; ses fils : Richard (Corinne Gustin) et Serge (Lyne St-Pierre); ses petits-enfants : Mathieu (Camille Larochelle), Sandra (Patrick Dumais), Emylie (Yanick Larose), Chloé (Isaac Provencher), Stéphanie (Julien Bédard) et Anaïs; ses arrière-petits-enfants : Léa, Rosalie, Zoé, Alexia, Amélia, Ophélie et Samie; ses frères et sœurs : Jean (feu Madeleine Marier), feu Claude (feu Germaine Arsenault), André (Denise Jean), feu Gilles, feu Yolande (feu Raymond Cantin), Raymond (Denise Lapierre), Lise (Gene Savard), feu Yves (feu Andrée Hardy), Paul (Lise Cornellier) et Claire (feu Jacques Lagueux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Julien : feu Raymond, feu Sarto (feu Arnolda Grant), feu Gérard (feu Jacqueline Lamontagne, feu McGill (Pierrette Rivard) et Estelle (Pierre-Paul Dussault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com