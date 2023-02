GUÉNARD, Ghislaine



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le 11 janvier 2023, à l'âge de 80 ans et 2 mois, est décédée madame Ghislaine Guénard, fille de feu Victor Guénard et de feu Jeannette Duquet. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Saint-Charles de Québec sous la direction la maison Roy & Giguère Inc., 2550, 1re Avenue Saint-Georges (secteur ouest). Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gisèle, Charles (Guylaine Gagnon), Carole (Roch Nadeau), Michel (Doris Vézina), Richard (Johanne Martin) et feu Daniel. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, sa tante, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis(es).