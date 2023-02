PROULX, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Proulx, époux de madame Denise Fortier. Il était le fils de feu Jean-Paul Proulx et de feu Rose-Aimée Lapointe. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aue vendredi 17 février 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Denise Fortier, ses filles: Annie (Denis Roy) et Manon (Francis Fournier); ses petits-enfants: Rosalie (Steven Girard) et Thomas Roy et Nicolas et Raphaël Fournier. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Réjeanne (Julien Fournier), Lucette (feu John Simms), feu Lucille, feu Loraine, Michel (feu Angèle Bellavance, Simone Lacasse), André (feu Denise Lévesque, Brigitte Giguère) et Raymond (Lucie Chouinard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortier: Yolande (feu Roland Beaudoin, feu Denis Gosselin), feu Cécile (feu Charles Leroux), feu Armelle (Jean-Paul Aubin, (Diane Noël)), Gisèle (feu Julien Aubin), Rose-Andrée (feu René Aubin, Guy Laverdière), feu André (Hélène Laflamme (Benoît Cyr)), Édith (Clément Gagnon), Nicole (Alyre Chabot) et feu Pauline (feu Adrien Pouliot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de bons ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC Bellechasse et de la Coopérative de services Rive-Sud pour leur aide et leurs bons soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec), G1M 3H6. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la