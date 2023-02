BERTRAND, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Claude Bertrand, époux de madame Solange Yourens, fils de feu madame Olive Côté et de feu monsieur Henri Bertrand. Il demeurait à Lévis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Alice Bertrand, sa belle-soeur Nicole Théberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Son épouse et la famille recevront les condoléances, en présence des cendres, à l'adresse suivante:de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.