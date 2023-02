AUGER, François (Frank)



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2023, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédé entouré des siens monsieur François Auger, époux de madame Michelle Guérin, fils de feu dame Marie-Jeanne Gosselin et de feu monsieur Jacques Auger. Il demeurait à Québec (Charlesbourg).Outre son épouse Michelle, il laisse dans le deuil ses enfants : François (Line Villeneuve), Marc (Johanne Renaud), Richard (Marie-Josée Bélanger) et Louis (Linda Demers); ses petits-enfants: Martin (Marie-Josée), feu Sophie (Mathieu), Rémi (Valérie), David (Judith), Marie-Gabrielle (Martin), Anne-Chantal (Michel), Rebecca (Jean-Sébastien), Marie-Anne (Kirby), Catherine (Alexandre), Pier-Luc (Maude), Raphaël (Élodie), Élisabeth, Myriam (Colin), Maggie et ses 20 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jacqueline (Jean-Marie Garneau), feu Jacques (Paulette Goulet), feu Yolande, Jean, Maurice (feu Louisette Blouin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles-Borromé (feu Germaine Gagnon), feu Jacqueline (Claude Desjardins), feu Marcel (feu Françoise Roy), feu Jacques (Monique Bouchard), Raymonde (Stan Vézina) et Réjean (feu Solange Lauzière) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille souhaite remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 24 février 2023, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation du corps aura lieu ultérieurement au printemps 2023 au cimetière Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.