VERREAULT, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Verreault, époux de madame Andrée Demers. Il était le fils de feu Paul Verreault et de feu Juliette Litalien. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil : ses enfants : Denis (Julie Chagnon) et Sylvie (Pascal Laprise); ses petits-enfants : Marie-Pier, Hélène, Simon, Émilie et Alexis; ses frères : Maurice (Odette Lachance) et Jean-Paul (Cécile Raymond); ses beaux-frères : Jacques Demers (Odette Lapointe) et feu Pierre Demers. Il laisse également dans le deuil son neveu et ses nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs ainsi que l'équipe d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein ou à Procure. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.