TESSIER, Robert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 8 février 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Robert Tessier, conjoint de madame Denise Soulard, fils de feu monsieur Antonio Tessier et de feu madame Julienne Chevalier. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,sous la direction duMonsieur Tessier laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Gérald (Délia Montestruque), feu Ronald (Aline Tessier), Normand (Marguerite Soulard), Lise (John Verreault), Roland (Gisèle Naud), Léo (Loraine Tessier), Lucie (Denis Cossette), Louise (Marcel Baril), Laurette, Florent (Rolande Hamelin), Roger (feu Lise Tétreault), feu Claude; Jean-Guy Soulard (Rita Perron), Lise Soulard (Paul-Émile Tessier) ainsi que sa filleule Mylène Tessier et son filleul Dave Poulin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca